Общество 15 февраля 2023, 12:10 Россияне потратили на покупки в интернете почти 5 триллионов рублей

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В России объем покупок в интернете вырос на 30%. Об этом сообщило АБН со ссылкой на данные АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли).

Россияне делали покупки в основном на отечественных маркетплейсах, на их долю пришлось 96,4% всех приобретиений. Причем общий объем трат на интернет-шоппинг составил 4,8 триллиона рублей.

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И аналитики прогнозируют дальнейший рост. Как заявил глава АКИТ Артем Соколов, в в 2023 году объем продаж может вырасти еще на 25-30%.

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