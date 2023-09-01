Общество 01 сентября 2023, 18:44 Россияне потратили на подготовку к школе более 4,2 миллиарда рублей в 2023 году РБК: траты россиян на подготовку к школе сохранились на уровне 2022 года РИА «Новости»

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В 2023 году спрос на школьные товары и размер трат на них практически не изменились по сравнению с предыдущим годом. За последние два месяца лета россияне потратили на подготовку к учебному процессу более 4,2 миллиарда рублей. Всего было зафиксировано около 22 миллионов покупок. Об этом сообщил РБК, ознакомившись со статистикой «Первого ОФД».

По информации издания, в сравнении с июлем и августом 2022 года, в этом году на 21% выросло количество покупок методических материалов и учебной литературы. Их средняя стоимость снизилась на 17% и составила 507 рублей.

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Также в текущем году россияне стали чаще приобретать бумагу, тетрадки и другие бумажные изделия. Средний чек на них упал на 2%. Перед началом учебного года жители страны также активно покупали письменные и чертежные принадлежности, товары для рисования, школьную форму и рюкзаки.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман поддержал инициативу по финансовой поддержке родителей во время подготовки детей к школе. Он подчеркнул, что этот процесс требует достаточно больших трат. Он также обратил внимание, что стоимость детских товаров иногда значительно выше, чем цены на аналогичные из взрослого ассортимента.