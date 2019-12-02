Россияне потратили более 22 млрд рублей в онлайне во время «черной пятницы»

За три дня распродаж в рамках акции «черная пятница» россияне потратили в интернет-магазинах 22,3 миллиарда рублей. Это почти на 30% больше, чем в 2018 году.

«Общий оборот в онлайне — 22,3 миллиарда рублей за три дня, с пятницы по воскресенье. В прошлом году было 17,4 миллиарда рублей», — заявил РИА «Новости» президент Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Основными сайтами-агрегаторами, которые показывали предложения компаний во время акции, были сайты «Черная пятница» (blackfridaysale.ru) и «Настоящая Черная пятница» (b-friday.com).

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Интересно, что в целом поведение аудитории осталось таким же, как и в прошлом году. Никаких новых трендов в этот раз не появилось. Самым популярным предложением стали покупки по одному рублю от «Перекрестка». Также востребованными оказались акции от Re-Store, «М.Видео», интернет-магазина «Ростелеком», онлайн-игры World of Warships. Об этом агентству рассказала представитель «Настоящей Черной пятницы» Мария Комендантова.

Больше всего россиян интересовали покупки электроники, компьютеров, планшетов, смартфонов и других гаджетов, бытовой техники, а также путешествия, обувь, сумки и аксессуары. Также на сайтах-агрегаторах искали товары во вкладках «досуг и развлечения» и «автотовары».

В онлайне активно покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской, Свердловской и Самарской областей. Интересно, что на сайт «Настоящая Черная пятница» заходило больше мужчин (59,1%), чем женщин (40,9%).

«Черная пятница» — ежегодная акция, которая проходит во многих странах мира. В этот время товары можно купить с крупной скидкой.