Россияне потеряли веру в лидерство в космосе

Полетели в космос первые, а вот с исследованием межзвездного пространства дела плохи. Всего 21% россиян по-прежнему верит в космическое лидерство страны. Еще два года назад оптимистов было на 9% больше.

ВЦИОМ задал россиянам вопрос: «Как вы считаете, в каких сферах лидирует российская наука?»

«Чаще всего лидерство российской науки наши соотечественники отмечают в военной сфере (32%), в космосе (21% — со снижением на 9 процентных пунктов с 2018 года) и в здравоохранении (13%). Реже на лидерство указывали в атомной и ядерной энергетике (5%), в программировании и IT-технологиях (5%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

63% респондентов согласились, что за последние 20 лет наука оказала позитивное влияние на развитие страны. 49% опрошенных считают, что наука — это условие прогресса.

Науку соотечественники связывают с полезными открытиями (44%), умножением знаний (38%) и напряженным трудом (31%). 29% россиян уверены, что наука — это средство преображения мира.