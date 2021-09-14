Россияне поставили рекорд по количеству взятых автокредитов

Россияне стали чаще оформлять автокредиты. В этом году интерес к займам на покупку машин достиг исторического максимума, заявил гендиректор «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) Артур Александрович.

Согласно статистике, за восемь месяцев 2021 года россияне оформили 562 тысячи автокредитов. Такое количество оказалось на 34,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточнила газета «Известия».

Рост автокредитования оказался рекордным в апреле и мае, когда число займов выросло на 511% и 136%. В апреле подписали 88 тысяч договоров, а в мае — 74,4 тысячи.

«За год средний размер автокредита увеличился на 30%, но число заемщиков от этого не уменьшилось, а находится на историческом максимуме», — отметил Александрович.

Он добавил, что в августе количество оформленных кредитов на покупку машин увеличивалось на фоне уменьшения продаж новых автомобилей. По сравнению с августом 2020-го снижение составило примерно 17%. Это говорит о росте доли кредитных машин. Отчасти ситуация объясняется увеличением среднего размера автокредита. Если в августе 2020 года речь шла о сумме 883 тысячи рублей, то в этом году она достигла 1,1 миллиона рублей.