Россияне пошли на рекорд по съеденному мороженому

Россия в этом году может установить рекорд по потреблению мороженого за последнее десятилетие. Об этом со ссылкой на Россельхозбанк сообщило РИА «Новости».

Объем потребления мороженого в России по итогам 2021 года может составить 448 тысяч тонн. При пересчете на душу населения — по 3,1 килограмма на каждого. Это рекорд за последние десять лет.

В Центре отраслевой экспертизы РСХБ связали такую тенденцию с постепенным увеличением спроса, который наблюдался в прошлые годы. Существенная доля продаж мороженого приходится на киоски, парки и кафе. Но вместе с тем в 2020 году подскочили продажи порций, рассчитанных на несколько человек. Россияне стали чаще есть мороженое дома, заказывая через интернет.

Производители подстраиваются под предпочтения покупателей. На рост популярности здорового питания они ответили появлением продукции с низкой калорийностью и даже веганского мороженого.

Выпуск мороженого в стране за год может вырасти, а импорт, как ожидается, снизится. Последнее связано в том числе с введением обязательной электронной маркировки и колебаниями валют. Но это дает и дополнительные возможности для наращивания отечественного производства.

Экспорт российского мороженого тоже ставит рекорды. С 2011 года он вырос более чем в восемь раз. Ранее сообщалось, что завод в Дмитрове, производящий мороженое и глазированные сырки, начнет поставлять свою продукцию в Китай.