Россияне посчитали важным общение отца и ребенка после развода

Большинство россиян посчитали, что для ребенка важно продолжать общаться с биологическим отцом даже после развода родителей. По мнению участников опроса, российские отцы стали прислушиваться к мнению ребенка и больше интересуются жизнью своих чад.

Согласно опросу ВЦИОМ, на который ссылается РИА «Новости», 82% россиян считают, что дети и биологический отец должны регулярно видеться после развода. 7% заявили, что отец не должен вмешиваться в жизнь новой семьи, а его вклад в воспитание следует ограничить только алиментами. Остальные затруднились ответить.

Участники опроса отметили, что отношения отцов и детей в России стали лучше. 68% ответили, что отцы чаще прислушиваются к мнению ребенка, учитывают его точку зрения. Больше половины, кроме того, посчитали, что отцы больше интересуются жизнью ребенка, открыто говорят о любви к нему, что отношения между ними стали более доверительными и что мужчины меньше проявляют строгости.

В то же время 48% участников опроса сказали, что отцы стали проводить меньше времени с детьми.

Среди признаков, говорящих об ответственности отца, опрошенные россияне назвали хорошее материальное обеспечение, занятия развивающими играми, помощь в решении сложных ситуаций, вовлечение в образовательный процесс, прививание навыков здорового образа жизни.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проходил 16 июня. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.