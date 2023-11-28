Общество 28 ноября 2023, 14:57 Россияне посчитали министерство счастья бесполезным ВЦИОМ: 56% россиян выступили против создания министерства счастья Freepik

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Больше половины россиян не одобрили предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко создать министерство счастья, которое оценивало бы эффективность государственных мер по улучшению жизни. Меньше четверти участников опроса ВЦИОМ поддержали идею.

Во всероссийском телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник» приняли участие 1600 человек в возрасте старше 18 лет. Большинство из них, 56%, выступили против создания министерства счастья и 23% — за. Только среди молодежи до 25 лет сторонников идеи больше, чем противников.

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Социологи обратили внимание, что люди с более высоким уровнем образования реже выступали за появление министерства счастья. Среди выпускников вузов идею поддержали 18% опрошенных, среди людей с неполным средним образованием — 36%.

Сторонники идеи чаще всего рассчитывали, что это поможет решить проблему психологического неблагополучия россиян. О том, что люди несчастны, заявили 29% опрошенных. Другие аргументировали свою позицию необходимостью повышать материальное и социальное благополучие людей, достигать гармонии в обществе. Противники идеи в 19% случаев указывали на то, что нет универсальных методов, поэтому нельзя сделать всех счастливыми. Об избытке чиновников заявили 16% опрошенных, бессмысленности инициативы — 14%.

Почти треть участников исследования, 28%, заявили, что для счастья нужно повысить пенсии и зарплаты. Доступную и качественную медицину ключом к благополучию посчитали 12% опрошенных, снижение цен — 10%, предоставление доступного качественного образования — 7%.

Аналог министерства счастья создали на Камчатке. «Известия» сообщили, что его назвали министерством социального благополучия и семейной политики.