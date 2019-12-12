Россияне посчитали идеальными трехдневные новогодние выходные

По данным «Газеты.ru», большая часть респондентов назвала идеальными трехдневные новогодние выходные (47,5%). От четырех дней до недели хотели бы отдыхать 38,7% опрошенных. Продолжительность от восьми до десяти дней выбрали 6,3% участников опроса. Нашлись и такие, кто вообще не захотел отдыхать после наступления Нового года (7,5%).