Россияне попросили детского омбудсмена проверить семью девятилетней студентки МГУ

Авторы петиции на сайте change.org обратились к Уполномоченному по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой с просьбой направить органы опеки в семью девятилетней москвички, поступившей в МГУ.

Создатели петиции попросили помощи в организации проверки условий жизни детей, их физического и эмоционального состояния. Кроме того, они хотят узнать, правильно ли родители девочки-вундеркинда ведут воспитание детей. Также проверить попросили образовательные учреждения, где москвичка получила свой аттестат.

Пока петиция набрала только 818 подписей. В комментариях авторам посоветовали направить запрос напрямую в аппарат детского омбудсмена или действовать через ее сайт.

Девочка-вундеркинд прославилась после того, как успешно сдала ЕГЭ по математике, русскому языку, биологии и информатике. По словам отца, дочь находилась на домашнем обучении с четырех лет. В семь она сдала государственные экзамены за девятый класс, а после прошла испытания единого государственного экзамена.

Получив школьный аттестат, девятилетняя выпускница подала документы и сдала экзамены на психологический факультет МГУ, но не прошла по конкурсу. Отец решил отдать ее на платное отделение. Но учеба не задалась. Однокурсники пожаловались, что девочка мешает слушать лекции, а ее родитель хамит всем в общем чате.

В пресс-службе МГУ заявили, что официальных жалоб на поведение отца девятилетней студентки не было.

По словам психолога Павла Пономарева, родители реализуют в дочери собственные амбиции. Но в результате все может закончиться печально, так как обычно гениальные дети со временем выгорают и полностью теряют интерес к получению новых знаний.