Россияне попросили Деда Мороза погасить их кредиты

Помимо прочего, нередко граждане мечтают получить в подарок на Новый год мебель, технику, путевки и машины. Психолог Наталья Панфилова объяснила, что такие письма россиян обусловлены желанием найти поддержку из-за усталости на фоне пандемии коронавируса. По ее словам, люди часто прибегают к магическому мышлению.

«Человек начинает сомневаться в своих собственных силах. Поэтому за помощью он обращается к кому-то, кто, по его мнению, способен придать ему этих сил. Я не думаю, что люди на полном серьезе верят, будто Дед Мороз им поможет закрыть кредит и тому подобное», — поделилась мнением Панфилова.

Она отметила, что в нынешнем году гражданам тяжело и физически, и эмоционально. Поэтому, когда силы у людей заканчиваются, они различными способами пытаются привлечь удачу, вернуть себе позитивный взгляд на мир и веру в сказку.