Россияне получили возможность обращаться за единовременной выплатой пенсии онлайн

Россияне смогут оформлять обращение за единовременной выплатой пенсионных накоплений через сайт госуслуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Граждане, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, смогут сделать это по электронному заявлению в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд, в том числе через портал госуслуг», — сообщила пресс-служба правительства.

Как отметил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, новая возможность упростит и ускорит получение единовременной выплаты. По словам председателя правительства, это очередной шаг по переводу госуслуг в онлайн в рамках создания социального казначейства в России.

В правительстве напомнили, что право на единовременную выплату есть у россиян, которые получают страховую пенсию по инвалидности или потере кормильца или пенсию по гособеспечению без достаточного страхового стажа. Также такая возможность есть у людей, размер накопительной пенсии которых составляет 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии.