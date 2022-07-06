Россияне получат право оформить договор купли-продажи автомобиля на «Госуслугах»
МВД разрешит россиянам оформить договор купли-продажи автомобиля через «Госуслуги»
Договор купли-продажи автомобиля можно будет оформить через портал «Госуслуги». Об этом ТАСС рассказал руководитель главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
По его словам, сделки через госуслуги получат юридическое подтверждение от Министерства цифрового развития.
«МВД увидит, что автомобиль перешел от одного лица к другому. К старому владельцу транспортного средства не будут приходить штрафы с камер автоматической фотовидеофиксации», — заявил он.
Также Черников напомнил, что ведомство разрабатывает возможность для водителей предоставлять документы на право управления автомобилем в электронном виде через госуслуги.
Начиная с 1 июля в России работает сервис «Витрина данных ГИБДД», в котором опубликуют данные злостных нарушителей правил дорожного движения.