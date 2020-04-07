Поскольку нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, оплата труда работников, которые продолжают работать в этот период, производится в обычном, а не повышенном размере Роструд.

В Роструде отметили, что принцип оплаты труда не меняется — те, кто не работает в эти дни, получат стандартный месячный оклад. В ведомстве подчеркнули, что выплаты за апрель получат и россияне со сдельной зарплатой. Им должны выплатить вознаграждение, которое определяет работодатель с помощью локального нормативного акта.

Апрель стал нерабочим для многих россиян после указа президента России Владимира Путина. Сперва он сделал выходной неделю с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил отдых до 30 апреля. Глава государства подчеркнул, что эти меры помогут замедлить распространение нового типа коронавирусной инфекции в стране.

Кроме того, власти принимают дополнительные защитные меры по борьбе с вирусом. В Москве, Подмосковье и многих других регионах России ввели режимы повышенной готовности. В столице и области закрыли все кинотеатры, торговые центры и ночные клубы. Бары, кафе и рестораны временно прекратили работать — они принимают заказы только на доставку или вынос. Кроме того, на время режима повышенной готовности отменили все массовые мероприятия.

По последней информации, в России новым типом коронавируса заразились 7497 человек.