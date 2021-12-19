Россияне получат новую модель администрирования на местах

Проект нового закона, регламентирующего систему местного самоуправления по всей стране, подготовили в Госдуме РФ. Значительная часть положений этого законпроекта могут вступить в силу уже в начале 2023 года. О грядущих новшествах рассказали «Известия».

Новый законопроект об общих принципах организации местного самоуправления предложили к рассмотрению профильные комитеты обеих палат федерального собрания. Согласно документу, в субъектах РФ вместо прежних шести закрепляется три вида муниципальных образований: городской округ, муниципальный округ, внутригородская территория в городах федерального значения. Такая организация, с одной стороны, позволит избежать дублирования функций, а с другой, перекладывания ответственности с одного уровня на другой.

Один из авторов закона, сенатор Андрей Клишас отметил, что закон, в частности, даст возможность более демократично формировать представительные муниципальные органы с помощью прямых выборов.

Проект уточняет компетенцию органов местного самоуправления, что позволит покончить с путаницей при распределении полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом. За местным самоуправлением закрепляется объем полномочий, необходимый для решения местных задач, при этом регион сможет взять на себя ряд из них для обеспечения интересов населения.

Кроме того, усиливается ответственность глав муниципалитетов перед руководителем региона. В частности, руководитель муниципалитета может быть уволен за систематичесое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Как полагают эксперты, принятие нового закона позволит убрать большую армию местных депутатов и глав муниципальных образований. Также они считают, что новый законопроект должен закрепить и усилить интеграцию систем государственного и муниципального управления.