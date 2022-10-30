Россияне получат надбавку к пенсии с 1 ноября | 360°

Общество 30 октября 2022, 04:36 Россияне получат надбавку к пенсии с 1 ноября «Парламентская газета»: россияне получат надбавку к пенсии с 1 ноября РИА "Новости"

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Российские пенсионеры получат надбавку к страховым выплатам с 1 ноября. Фиксированную сумму увеличат вдвое тем, кто в октябре отметил свое 80-летие. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Сейчас размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 7220 рублей 74 копейки. В ноябре эта сумма вырастет до 14 441 рубля 48 копеек. Еще больше будут получать те 80-летние пенсионеры, которые работали на Крайнем Севере. Также это касается россиян, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно, так как начисления будут автоматическим.

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Как уточнили «Невские новости», с 1 ноября увеличение пенсии ждет также летчиков и шахтеров. Размер выплат таких пенсионеров пересматривают четыре раза в год. Доплату получают члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, если у них есть установленная выслуга лет. Мужчины должны проработать 25 лет, а женщины — 20 лет. Если увольнение произошло по состоянию здоровья, то срок могут уменьшить на пять лет.

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Согласно данным Пенсионного фонда, доплату к пенсии получают порядка 50 тысяч летчиков. В среднем сумма составляет 21,2 тысячи рублей. Среди шахтеров дополнительно пять тысяч рублей получают около 35 тысяч человек.