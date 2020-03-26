Россияне полюбили жизнеутверждающую музыку на удаленной работе

Больше всего прослушиваний получил мотивирующий саундтрек к кинокартине «Рокки 3» под названием Eye of the Tiger. Его исполнила рок-группа Survivor. В список популярной музыки попали треки рок-групп Queen, Bon Jovi и американский диско-певицы Gloriа Gaynor.

Пользователи сервиса отметили, что саундтреки к фильмам о Джеймсе Бонде и супергероях делают их решительнее. Такое же воздействие на некоторых оказывает гимн Российской Федерации.

Поймать рабочий ритм помогают хиты 1990-х и начала 2000-х. Например, Mr. Brightside группы The Killers и Zombie группы The Cranberries. При недостатке концентрации пользователи выбирают классическую музыку. Большую популярность завоевали произведения Моцарта, Вивальди, Баха, Бетховена, Чайковского и Рахманинова. Из современных композиторов в список попали Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макс Рихтер и Миша Мищенко.