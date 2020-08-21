Россияне полюбили сухие вина

Ведомство отметило рост покупок сухих вин. Доля в производстве игристых вин категории «Брют» увеличилась в несколько раз за последние 10 лет. По словам Лоевского, сладость во вкусе напитка становится немодной.

Эксперты зафиксировали также тренд на рост потребления белых, розовых вин.

«Розе — это популярная, быстрорастущая категория для покупателя», — заявил замруководителя Роскачества.

А еще российские покупатели теперь больше предпочитают более тонкие, фруктовые и менее «алкогольные» вина. По мнению Лоевского, это настоящий вызов для производителей, потому что такая тенденция идет вразрез с климатическими условиями. Климат становится жарче, виноград набирает больше сахаров, поэтому сухие вина — более крепкие.

Теперь в основном этот напиток покупают женщины, хотя ранее его в основном брали мужчины.

«Еще 10-15 лет назад профиль у потребителя вина существенно отличался от современного. Более 80% вина покупали мужчины, но потребляли его в основном женщины», — сказал Лоевский.

Кроме того, заметен рост потребителей, которые покупают вино не только в качестве некрепкого алкоголя. Они стремятся в нем разбираться, отметило ИА «ФедералПресс».