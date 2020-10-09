Россияне полюбили доставку еды на дом из-за коронавируса

Во время пандемии коронавирусной инфекции россияне стали чаще заказывать еду на дом. Кроме того, большинство опрошенных планирует продолжить пользоваться такой услугой и после спада роста заболеваемости.

По данным международной консалтинговой компании Deloitte, 9 из 10 опрошенных пользовались в период самоизоляции сервисом по доставке еды. Столько же продолжит заказывать еду на дом и после пандемии, сообщает газета «Ведомости».

Однако каждый второй заявил, что не готов переплачивать деньги за доставку. Аналитики подсчитали, что 31% россиян большую часть бюджета тратит на еду. И 55% респондентов старается экономить и покупает более дешевые продукты.

Также за время самоизоляции люди редко посещали магазины. На 24% сократились покупки обуви и одежды, на 18% — электроники. Тем не менее 39% жителей страны намерены совершать больше покупок через онлайн-магазины. А 19% опрошенных, наоборот, хотят меньше покупать в интернете после окончания пандемии. Что касается прогулок по торговым центрам, то здесь аж 30% россиян готовы просто ходить по магазинам, даже если в этом нет необходимости.

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