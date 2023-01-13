Общество 13 января 2023, 12:55 Россияне подверглись массовой фишинговой атаке в Telegram Мошенники начали красть аккаунты россиян в Telegram, рассылая списки к «мобилизации» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мошенники начали красть аккаунты россиян в мессенджере Telegram, рассылая фейковые списки людей, которых якобы мобилизуют в феврале 2023 года, сообщили специалисты Telegram-канала In2security. По их словам, злоумышленники при открытии файла пользователи попадают на сайт, которые ранее засветился в скандале со взломом аккаунтов под видом голосования за лучший детский рисунок.

Россияне стали получать сообщения со списками тех, кого якобы призовут на службу в армию «1-3 февраля».

Реклама

«И это действительно так. Мы зафиксировали массовую рассылку вредоносных сообщений подобного содержания», — рассказали в In2security.

Реклама

Там добавили, что вредоносная рассылка стала крупнейшей фишинговой атакой на российских пользователей мессенджера. Все предыдущие организовывали гораздо проще в техническом плане.

Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подтвердил ТАСС, что мошенники рассылают подобные сообщения в течение последних нескольких дней.

«Из сообщений в Telegram пользователей направляют на сайт, который выманивает данные для входа в мессенджеры», — рассказал эксперт.

Жительница Нижнего Новгорода стала жертвой телефонного мошенника. Она лишилась более пяти миллионов рублей, полицейские ищут злоумышленника.