Россияне поделились желанием стоять в очереди за новым iPhone

По данным опроса 88% респондентов не собираются стоять в очереди перед магазином рада того, чтобы приобрести iPhone в числе первых. 82% опрошенных также заявили, что не планируют оформлять предзаказ на новую технику компании Apple.

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Всего 19% респондентов готовы брать устройство в кредит, но только на выгодных условиях. Еще 76% настроены категорически против того, чтобы влезать в долги ради покупки гаджета.

Те пользователи, которые хотели бы приобрести себе новый iPhone, отдают предпочтение разным моделям. Так, большинство опрошенных предпочитают iPhone 11 Pro Max — его выбрали 39%. Еще 31% респондентов хотели бы купить себе iPhone 11 Pro, а оставшиеся 30% задумываются об iPhone 11.

Больше всего в последних моделях продукции компании Apple россиянам понравилась возможность делать широкоугольные видео и фотографии, а также снимать в ночном режиме — эти новшества отметили по 39% респондентов.

Mail.ru Group проводила опрос с 11 по 13 сентября среди 8395 российских пользователей сервиса Hi-Tech Mail.ru. Продажа новых моделей iPhone начнется 20 сентября. Предзаказ устройства можно будет оформить на 2 дня раньше — 18 сентября.

После презентации новых моделей iPhone, которая состоялась 10 сентября, цены на старые смартфоны резко упали. Не смотря на это, многие россияне все еще не могут позволить себе приобрести гаджет.