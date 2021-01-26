Россияне поделились трудностями при поиске работы

Для почти половины соотечественников (48%) самым сложным в поиске работы оказалось найти подходящую вакансию. Причина — множественный выбор. Еще 40% опрошенных тяжело ждать ответ на отклик от потенциального работодателя. Собеседование — трудная часть в поиске работы для 36% участников опроса. А 27% россиян испытывает трудности во время собеседования со службой безопасности и проверке на полиграфе.

Составление резюме — испытание для 25% респондентов, выполнение тестового задания — для 18%, а написание сопроводительного письма — для 10%.

При поиске работы большинство россиян (70%) обращает внимание на зарплату, 56% — на требования и условия, 43% — на отзывы от сотрудников компании, 40% — на репутацию организации.

Для 35% соискателей важно наличие соцпакета, 28% — расположение места работы, 24% — командировки. На наличие дресс-кода обращает внимание 4% претендентов, на ведение аккаунтов компании в социальных сетях — 2%.

Сервис провел опрос в январе 2021 года во всех регионах России, написала «Газета.ru». На вопросы ответили 3,5 тысячи граждан старше 18 лет.