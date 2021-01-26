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    26 января 2021, 15:40

    Россияне поделились трудностями при поиске работы

    Алена Макаренко

    Россияне рассказали, что для них оказалось наиболее сложным при трудоустройстве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
    Россияне поделились трудностями при поиске работы

    Для почти половины соотечественников (48%) самым сложным в поиске работы оказалось найти подходящую вакансию. Причина — множественный выбор. Еще 40% опрошенных тяжело ждать ответ на отклик от потенциального работодателя. Собеседование — трудная часть в поиске работы для 36% участников опроса. А 27% россиян испытывает трудности во время собеседования со службой безопасности и проверке на полиграфе.

    Составление резюме — испытание для 25% респондентов, выполнение тестового задания — для 18%, а написание сопроводительного письма — для 10%.

    При поиске работы большинство россиян (70%) обращает внимание на зарплату, 56% — на требования и условия, 43% — на отзывы от сотрудников компании, 40% — на репутацию организации.

    Для 35% соискателей важно наличие соцпакета, 28% — расположение места работы, 24% — командировки. На наличие дресс-кода обращает внимание 4% претендентов, на ведение аккаунтов компании в социальных сетях — 2%.

    Сервис провел опрос в январе 2021 года во всех регионах России, написала «Газета.ru». На вопросы ответили 3,5 тысячи граждан старше 18 лет.