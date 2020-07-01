Россияне поделились самыми запоминающимися моментами парада Победы

Прошедший парад Победы посмотрели 61% опрошенных. Подавляющее большинство (59%) предпочли телевизионную трансляцию, а 2% были на Красной площади лично.

В пятерку самых понравившихся моментов вошли проезд военной техники (29%), проход войск (15%), организация торжественного мероприятия (10%), ветераны и авиация (по 9%). Каждому десятому участнику опроса понравилось все. Молодежь отметила, что самой запоминающейся стала авиационная часть парада.

Воодушевление от увиденного испытали 36% респондентов, почувствовали надежду 13%, а 11% заявили о симпатии, которую у них вызвал парад.

Торжественный парад в честь 75-летия Великой Победы прошел на Красной площади 24 июня В нем приняли участие порядка 15 тысяч военнослужащих и 225 единиц военной техники. В небе пролетели 75 военных самолетов и вертолетов. Принимал парад президент России Владимир Путин вместе с ветеранами и иностранными гостями.

Многие отметили, что смотреть парад по телевизору было интереснее, чем присутствовать лично, так как в этом году режиссеры впервые использовали спецэффекты. В какой-то момент камера «пролетела» через дуло танка и показала боевую машину изнутри.

На вопрос журналистов, какие впечатления оставил парад, президент Путин жестом показал, что все было просто отлично.