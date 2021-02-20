Россияне поделились планами продлить выходные на 23 февраля

Около 8% россиян планируют продлить выходные в честь Дня защитника Отечества дополнительным отпуском или отгулами. Женщины стремятся подольше отдохнуть чаще, чем мужчины.

В связи с праздником, который отмечают 23 февраля, россиян ждут длинные выходные с 21 по 23 февраля, затем трехдневная рабочая неделя. Согласно результатам исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС, отдохнуть чуть больше, чем три дня, планируют 10% женщин и 8% мужчин.

Однако большинство россиян (69%) не станут продлевать выходные дни, показали результаты опроса.

Каждый десятый респондент еще не определился, а 13% опрошенных не будут отдыхать в эти дни, так как они работают по сменному графику и их выходные зависят от расписания.

Сервис по поиску работы проводил исследования 18 и 19 февраля во всех регионах России. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

Президент России Владимир Путин не планирует отдыхать 22 и 23 февраля. Как рассказал Ura.ru пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у президента много непубличных рабочих встреч в эти дни. 22 числа почти весь день будет рабочим — с обеда и, возможно, до вечера пройдет встреча Путина с Лукашенко. В День защитника Отечества он также будет в Кремле.