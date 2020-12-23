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    23 декабря 2020, 07:16

    Россияне поделились ожиданиями от 2021 года

    Андрей Иванов

    События 2020 года стали для многих серьезных испытанием, но люди не теряют оптимизм. 53% россиян считают, что следующий год будет лучше уходящего. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование одного из банков.
    Россияне поделились ожиданиями от 2021 года

    «53% россиян полагают, что их личный 2021 год окажется лучше 2020 года. 35% наших сограждан считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. Лишь 12% респондентов ожидают, что 2021 год окажется хуже, чем 2020 год», — приводит агентство результаты исследования.

    30% опрошенных считают, что пандемия коронавируса закончится летом. Остальные респонденты уверены, что в режиме ограничений придется прожить весь 2021 год.

    Большинство принявших участие в исследовании — 50% — считает, что следующий год принесет финансовые проблемы. Люди допустили сокращение доходов. 25% россиян уверены, что уровень их заработка останется на прежнем уровне. 17% верят в рост благосостояния.

    По результатам опроса в начале декабря россияне оказались не такими оптимистичными. 37% участников исследования предположили, что 2021 год будет еще хуже, чем уходящий.