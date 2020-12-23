Россияне поделились ожиданиями от 2021 года

«53% россиян полагают, что их личный 2021 год окажется лучше 2020 года. 35% наших сограждан считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. Лишь 12% респондентов ожидают, что 2021 год окажется хуже, чем 2020 год», — приводит агентство результаты исследования.

30% опрошенных считают, что пандемия коронавируса закончится летом. Остальные респонденты уверены, что в режиме ограничений придется прожить весь 2021 год.

Большинство принявших участие в исследовании — 50% — считает, что следующий год принесет финансовые проблемы. Люди допустили сокращение доходов. 25% россиян уверены, что уровень их заработка останется на прежнем уровне. 17% верят в рост благосостояния.

По результатам опроса в начале декабря россияне оказались не такими оптимистичными. 37% участников исследования предположили, что 2021 год будет еще хуже, чем уходящий.