Россияне поделились идеями большего заработка

Большинство россиян — 34% — считают, что для большего заработка нужно постоянно учиться и повышать свой профессионализм. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса по поиску работы.

«На вопрос, что делать человеку, который хочет зарабатывать больше, помимо поисков высокооплачиваемой работы, 34% россиян посоветовали постоянно учиться и повышать свою квалификацию, 15% — работать больше и лучше», — приводит агентство итоги опроса.

13% участников опроса уверены, что повысить доход поможет целеустремленность и инициатива, а 12% считают, что время от времени необходимо вести переговоры с работодателем о повышении зарплаты. 5% респондентов видят способ повысить достаток в бизнесе, 4% — в освоении новой профессии, а 3% — в подработке и новых связях, а 2% — в развитии интеллекта и поиске источников пассивных доходов. Исследование провели с 26 апреля по 4 мая. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян из 358 населенных пунктов.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, что в среднем жителям России нужно 173 тысячи рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Эта сумма с начала года выросла на семь тысяч рублей.