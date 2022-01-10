Россияне поделились эмоциями от чтения родительских чатов

Почти треть опрошенных жителей России, которые имеют детей или внуков, состоят в родительских чатах в мессенджерах. При этом чаще родители или бабушки с дедушками испытывают положительные эмоции от чтения сообщения. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Среди россиян, имеющих детей или внуков, которые ходят в детский сад, учатся в школе или посещают секции, кружки и тому подобное, 31% состоят в родительских чатах: 23% состоят в чатах WhatsApp, 11% — в чатах Viber, а 5% — в чатах „ВКонтакте“, две трети (65%) не состоят в таких чатах», — сказано в сообщении.

При этом каждый пятый (21%) респондент признался, что испытывает позитивные чувства при чтении переписки в этих чатах, противоположного мнения придерживаются 11%. Еще 30% опрошенных заявили, что испытывают обе палитры эмоций, а 35% вообще никак не относятся к чатам.

Четверть (25%) респондентов, состоящих в родительских чатах, рассказали, что чаще всего в них обсуждаются вопросы сбора денег и другие организационные моменты. Кроме того, родители говорят там о домашних заданиях, учебном процессе и поездках.

Тем временем в Московской области опросили родителей и детей о том, нравится ли им питание в школах. Кроме того, учащиеся назвали топ блюд, которые они хотели бы видеть у себя на завтрак или на обед в школе.