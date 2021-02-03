facebook_pixel
    03 февраля 2021, 08:20

    Россияне поддержали переход на четырехдневную неделю

    Екатерина Шамина

    Почти половина россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Большинство респондентов уверены, что успеют выполнить требуемый объем работы.
    Россияне поддержали переход на четырехдневную неделю

    Около 48% опрошенных готовы перейти на черыхдневную неделю, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

    Сокращенную рабочую неделю уже тестируют 4% предприятий, еще 13% задумываются об этом. По данным сервиса по поиску работы, одна компания из 100 ввела четырехдневку, но позднее вернулась к классическому варианту.

    Около 70% россиян, работающих на пятидневке, уверены, что успеют выполнить требуемый объем работы за четыре дня.

    Третий выходной 32% жителей страны посвятили бы своей семье, по 18% дополнительный день потратили бы на подработки и отдых. Самообразованием и изучением языков занялись бы 13% респондентов, 10% опрошенных посвятили бы этот день спорту, а 7% использовали бы дополнительный выходной для уборки.

    В опросе участвовали 300 работодателей и 1600 жителей России.

    Вопрос о четырехдневной неделе повторно поднял Дмитрий Медведев. Он заявил, что пандемия заставила вернуться к данной идее. Российские экономисты считают, что сокращение рабочих дней негативно скажется на производительности труда. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что россияне смогут перейти на четырехдневку не ранее чем через 40-50 лет.