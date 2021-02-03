Россияне поддержали переход на четырехдневную неделю

Почти половина россиян поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Большинство респондентов уверены, что успеют выполнить требуемый объем работы.

Около 48% опрошенных готовы перейти на черыхдневную неделю, сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

Сокращенную рабочую неделю уже тестируют 4% предприятий, еще 13% задумываются об этом. По данным сервиса по поиску работы, одна компания из 100 ввела четырехдневку, но позднее вернулась к классическому варианту.

Около 70% россиян, работающих на пятидневке, уверены, что успеют выполнить требуемый объем работы за четыре дня.

Третий выходной 32% жителей страны посвятили бы своей семье, по 18% дополнительный день потратили бы на подработки и отдых. Самообразованием и изучением языков занялись бы 13% респондентов, 10% опрошенных посвятили бы этот день спорту, а 7% использовали бы дополнительный выходной для уборки.

В опросе участвовали 300 работодателей и 1600 жителей России.

Вопрос о четырехдневной неделе повторно поднял Дмитрий Медведев. Он заявил, что пандемия заставила вернуться к данной идее. Российские экономисты считают, что сокращение рабочих дней негативно скажется на производительности труда. Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что россияне смогут перейти на четырехдневку не ранее чем через 40-50 лет.