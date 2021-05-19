Россияне почти в три раза чаще стали покупать книги онлайн

Представители популярного онлайн-магазина заметили, что жители России практически втрое чаще стали покупать книги в интернете в период пандемии коронавируса, написал сайт RT со ссылкой на пресс-службу онлайн-магазина.

Уточняется, что с апреля прошлого по март этого года продажи литературы выросли в 2,8 раза — на 176%. Пик покупок пришелся на декабрь. За этот месяц жители нашей страны приобрели в Сети на 66% больше книг, чем в среднем за целый год.

«Чаще всего читатели приобретают бумажные издания по психологии и саморазвитию, детскую развивающую литературу и художественные произведения», — отметили специалисты.

Аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов связал изменившиеся показатели с временным введением самоизоляции в России. Также свою роль сыграл переход многих граждан на удаленную занятость.