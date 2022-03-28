Россияне почти четыре миллиона раз обратились в Роспотребнадзор в 2021 году

Жители России в 2021 году обращались в Роспотребнадзор более 3,9 миллионов раз, из них 48% пришлись на отдел эпидемиологического надзора. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба ведомства.

Также в 27% случаев россиян беспокоили вопросы из области санитарного надзора, 14% по защите прав потребителей, 3% в правовых вопросах, 2% в оказании государственных услуг и порядка 6% в иных вопросах.

«В обращениях по оказанию государственных услуг наиболее часто затрагивались вопросы, связанные с оформлением санитарно-эпидемиологических заключений», — сообщило ведомство.

Ранее Роспотребнадзор напомнил об обязательном ношении защитных медицинских масок на вокзалах и в поездах.

Также Росздравнадзор предупредил аптечные сети о недопустимости продажи лекарственных препаратов без рецепта врача.