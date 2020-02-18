Россияне побежали скупать тесты на ВИЧ после фильма Дудя

После выхода документалки Дудя о ВИЧ россияне бросились в частные лаборатории скупать тесты. Со дня премьеры фильма прошла всего неделя, а соотечественники уже прочувствовали всю серьезность вопроса и начали действовать.

О росте продаж тестов на ВИЧ из-за нового творения журналиста Юрия Дудя РИА «Новости» рассказали в нескольких частных лабораториях диагностики.

«Безусловно, фильм Юрия Дудя всколыхнул огромную информационную волну вокруг ситуации с ВИЧ в России. По первым нескольким дням после выхода фильма мы почувствовали кратный рост внимания к лабораторным исследованиям ВИЧ-статуса», — приводит агентство слова гендиректора LabQuest Дарьи Пикалюк.

Дудь выложил свой новый документальный фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят» в Сеть 11 февраля. Он идет почти два часа. Его уже посмотрели почти 13,5 миллиона человек.

Ранее работу журналиста и блогера оценили в Минздраве РФ. Замминистра здравоохранения Олег Салагай назвал фильм необходимым, так как он подталкивает сдать анализы на вирус. В России, по его словам, многие про ВИЧ ничего не знают.