Россияне планируют установить новый рекорд по самому продолжительному полету на параплане

В Архангельске 5 июня стартовала экспедиция парапланеристов «Перелет — 2022». Пилотам за две с половиной недели предстоит преодолеть расстояние от Белого до Черного моря с десятками остановок. Об этом сообщил ОТР.

Путешественники из России мечтают установить новый мировой рекорд и пролететь без посадки 500 километров.

«С Божьей помощью и с вашими молитвами мы будем бить мировой рекорд. Забирать сейчас мировой рекорд по мотопараплану у польского пилота, он хороший, мужественный сильный, но мы хотим с Вологодской области пытаться его побить», — сказал известный воздухоплаватель Федор Конюхов.

Конечная точка маршрута зафиксирована в Севастополе, куда участники экспедиции планируют долететь к концу месяца.