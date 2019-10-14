Россияне перестали покупать отечественную ювелирку

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Специалисты Минпромторга привели данные в проекте Стратегии развития отрасли драгоценных металлов РФ на период до 2030 года. Сообщается, что потребление золота ювелирной промышленностью в 2018 году снизилось в 1,8 раза по сравнению с 2013 годом и составило 41 тонну.

«Рынок ювелирных изделий из серебра в России сокращается из-за падения покупательной способности населения, при этом экспорт данной продукции из России стабилен, но незначителен и нуждается в поддержке», — сказано в сообщении ведомства.

Также «кризис рынка ювелирных изделий в России и наличие барьеров, препятствующих наращиванию экспорта» назвали одной из причин низкого спроса на серебро в России.