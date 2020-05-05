Россияне перестали покупать одежду. Продажи упали на 90%

«Средний чек покупки одежды в апреле в целом по России составил 3805 рублей против 2140 рублей в феврале. Объем продаж в денежном выражении упал на 90% от февральского уровня», — заявили аналитики.

При этом в Москве покупают одежду чуть охотнее — там продажи снизились на 76%.

В конце марта Владимир Путин объявил о введении ограничительных мер, связанных с пандемией. По всей стране закрылись многочисленные фирмы из сферы услуг, в том числе и 85% магазинов одежды, 78% цветочных ларьков и рынков, 75% магазинов электроники.