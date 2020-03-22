Россияне пересядут на автомобили подешевле. А кто-то совсем откажется от машины

Коронавирус уже сказывается на экономике стран. Кризис приведет к тому, что многие марки автомобилей станут намного дороже. В итоге россияне перейдут на более дешевые машины и отечественный автопром.

«Структура спроса будет смещаться в сторону более дешевых машин и более доступных в обслуживании. Это отечественные автомобили и седаны B-класса», — рассказал Ura.ru заместитель главного редактора журнала «Авторевю» Леонид Голованов.

При этом ценники взлетят не только на машины, но и комплектующие вместе с обслуживанием. Вторичный рынок тоже прибавит в цене после подорожания новых авто. Подержанные машины всегда стоят дешевле, но эксплуатация все равно затратна.

«Думаю, что многие российские семьи вообще начнут отказываться от автомобилей, будут откладывать покупку новых машин или же снижать уровень притязаний — покупать авто классом ниже», — подчеркнул председатель Общероссийского общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Независимый автоэксперт Сергей Асланян напомнил, что машины в стране дорожают каждый квартал. Но сейчас для поднятия цены складывается выгодная ситуация на фоне коронавируса и скачка курса валют.

Пандемия вносит изменения во все сферы жизни общества. По всему миру закрываются границы и различные производства. Число заразившихся коронавирусом уже превысило отметку в 308 тысяч человек.