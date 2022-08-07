Россияне перешли с путешествий на домашние развлечения

Россияне переключились с туризма на развлечения внутри своей страны. Вместо туров они стали больше покупать билетов в театры и на концерты. Об этом написали «Известия» со ссылкой на исследование.

Спрос на развлечения «у дома» у россиян вырос летом 2022 года. Это выяснили аналитики МТС и входящие в периметр компании МТС Банк и онлайн-кинотеатр KION. Большим вниманием стали пользоваться музеи, парки аттракционов, спортивные и культурно-зрелищные мероприятия.

«Трафик на сайты музеев в июне–июле 2022 года вырос на 37% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Больше всего взлетел интерес к ГМИИ имени Пушкина: трафик подскочил более чем в два раза», — рассказали в Big Data МТС.

Пользователи стали на 6% чаще заходить на сайты музыкальных фестивалей, а продажи билетов выросли на 36%. На спортивные мероприятия билеты покупают на 15% больше, а в парки аттракционов и цирки — на 10%.

Как ответил МКБ, траты россиян на развлечения в июне–июле 2022-го выросли на 96%. Спрос вырос на фоне отмены многих рейсов и увеличения стоимости путевок.