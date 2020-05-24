Россияне перешли на ЗОЖ и спорт перед летом

Онлайн-площадка Ozon проанализировала около 1,5 миллиона заказов и два миллиона поисковых запросов. На основании этого в интернет-магазине сделали вывод, что спрос на товары для ЗОЖ резко возрос перед началом лета.

В преддверии теплого сезона россияне начали включать в рацион полезные добавки. Теперь привычные продукты заменяются полезными аналогами. Например, продажи растительного молока в мае возросли на 344% по сравнению с тем же месяцем в 2019 году. А кокосовое молоко в 2020-м оказалось безусловным лидером на Ozon. Для заправки салатов многие заказывают аналоги подсолнечного масла — продажи льняного масла и масла виноградной косточки в мае выросли на 502 и 238% соответственно год к году.

Суперфуды тоже набирают популярность. Такие растительные продукты содержат высокую концентрацию полезных веществ, а добавлять их можно практически в любые блюда. Продажи семян чиа выросли на 126%, кунжута — на 152%, амаранта — на 42%.

Россияне заинтересованы и в употреблении чайного гриба, или комбучи, — ферментированного напитка, содержащего большого количество питательных веществ. За последние две недели в интернет-магазине покупатели приобрели около двух тысяч бутылок этого напитка. Помимо этого, в электронную корзину складывают компактные устройства для выращивания зелени и овощей — проращиватели и гидропонные фермы. Их продажи увеличились на 300% относительно 2019 года. Клиенты Ozon ждут урожая микрозелени, семян горчицы и помидоров черри.

«Еще в прошлом году e-commerce лаборатория клиентского опыта Ozon в одном из своих отчетов сделала вывод, что здоровый образ жизни из модного веяния превратился в устойчиво развивающийся тренд в городах-миллионниках», — заявили эксперты.

В 2020 году тренд продолжает набирать обороты. Причем россияне придерживаются ЗОЖ даже во время режима самоизоляции.

Соотечественники заботятся не только о правильном питании, но и помнят про спорт. Поддерживать физическую активность особенно важно в домашних условиях. Товары из этой категории весной попали в топ популярных, а в мае их продажи выросли на 422% год к году. Наибольшей популярностью пользуются коврики и аксессуары для йоги, эспандеры и утяжелители, степ-платформы и скакалки. Не менее важный предмет в это время — напольные весы.