Общество 19 декабря 2022, 14:14 Россияне перед праздниками закупили технику малоизвестных брендов РБК: перед Новым годом россияне закупили технику непопулярных брендов РИА «Новости»

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Предстоящие новогодние праздники стали поводом для большей части россиян совершать покупки бытовой электроники малоизвестных брендов. Об этом написал РБК.

Наибольшей популярностью в качестве подарков на Новый год стали смартфоны нишевых и среднеценовых брендов, а также дорогая бытовая электроника малоизвестных производителей.

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В основном россияне отдают предпочтение брендам Toshiba, Artel, Grundig, Candy, Beko, Gorenje, Midea, Hisense и Haier.

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Директор по маркетингу «Ситилинка» Александр Дедов объяснил, что клиенты стали чаще обращать внимание на распродажи и акции, а также выбирать больше товаров из бюджетного сегмента.

«В основном подарки на Новый год закупают еще в ноябре, в период мировых распродаж. В декабре посетители все чаще заказывают товары, участвующие в акциях», — отметил он.

Ранее сообщалось, что самым желанным новогодним подарком для большинства россиян являются деньги. Также в топе билеты на культурные мероприятия, путешествия и электроника.