Общество 12 мая 2023, 05:37 Россияне перечислили вещи для дачи мечты Опрос: 54% жителей Петербурга заявили о потребности иметь на даче доступ к Интернету РИА «Новости»

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Жители Санкт-Петербурга в преддверии дачного сезона рассказали, что им больше всего необходимо на загородном участке. Опрос, проведенный «Росгосстрахом» и банком «Открытие», показал, что 40% жителей города хотят на участке иметь бассейн. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Еще 22% респондентов изъявили желание иметь на участке обустроенную баню. О беседке на даче задумываются 14% петербуржцев. Также они хотят закупить новую бытовую технику и мебель. Садовая техника нужна 8% опрошенных людей.

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Интернет обязателен в загородном доме для 54% жителей Петербурга. На даче 24% респондентов жарят шашлык, 12% смотрят фильмы, 15% предпочитают гулять на свежем воздухе, а еще 14% проводят время за чтением книг.

Половина респондентов на дачу ездит часто, но только в теплое время года. Практически живут загородом 13%. Более половины участников опроса (52%) назвали капитальное жилище со всеми удобствами идеальным домом, летний дом сочли лучшим вариантом для отдыха 45% петербуржцев.

Терапевт Александр Лаврищев ранее рассказал, что употребление в пищу немытой зелени с грядки может спровоцировать отравление на даче. Также к таким последствиям может привести домашний самогон и парное коровье молоко.