Россияне перечислили свои страхи на 2021 год

Специалисты сервиса по поиску работы провели опрос среди россиян и выяснили, чего они боятся в 2021 году. Каждый девятый человек больше всего переживает, что наступивший год окажется хуже предыдущего.

«Каждый девятый больше всего боится, что в плане потрясений 2021 год окажется хуже 2020-го (11%). Об образовании детей тревожатся 7%. Тех, кто боится продления ограничений в сферах услуг, культуры и развлечений, — 6%», — привело РИА «Новости» цитату из исследования SuperJob.

Еще по 5% россиян переживают из-за одиночества и обвала рубля. Для 4% людей главный страх заключается в закрытых границах, которые так и не откроют. При этом чаще всего опрошенные говорили о страхе остаться без работы. Потерять нынешнюю должность или не устроиться на новую боятся 33% респондентов. Безденежья опасаются 27%, а 17% людей тревожатся о своем здоровье и самочувствии родных.

Никаких страхов на счет 2021 года не испытывают 22% жителей страны. Среди них больше всего россиян с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (27%) и молодежи до 24 лет (25%).

«Эти группы опрошенных вообще меньше всех тревожатся о базовых вещах вроде работы и денег. Показательно, что молодежь больше всех переживает о закрытых развлекательных учреждениях (9%), а россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей — о закрытых границах (7%)», — отметили аналитики.

Опрос среди россиян проводился в период с 23 по 27 декабря 2020 года. В исследовании приняли участие 1,6 тысячи жителей старше 18 лет из 351 населенного пункта.