Россияне перечислили самые необычные подарки на Новый год

Россияне продолжают штурмовать сайты в поисках подарков на Новый год. Среди самых необычных презентов оказался биткоин, а также клетка Фарадея для защиты роутера и капсула для самоизоляции.

Самым необычным подарком на Новый год 14,9% опрошенных назвали биткоин, пишет ТАСС со ссылкой на результаты исследования Hi-Tech Mail.ru. Еще 14,5% россиян рассказали о клетке Фарадея. Такой сетчатый короб защищает от электромагнитных помех все, что в нем находится. Клетки стали продавать в Сети для защиты роутеров от 5G-излучения. При этом пользователи стали жаловаться, что короб стал блокировать сигнал Wi-Fi.

Вакцину от коронавируса необычным подарком сочли 7,6% респондентов. Про УФ-стерилизатор для обработки смартфона рассказали 2,8% участников опроса. Кроме того, в список попали куртка с подогревом, пульсоксиметр, наушники с шумоподавлением, средство от депрессии и инструменты для ремонта.

Назвавшие подарком вакцину от ковида больше всего хотели бы получить препарат «Спутник V». Об этой вакцине заявили 69,2% россиян. На втором месте с 16,7% оказался препарат от Pfizer. При этом 51% граждан хочет получить вакцину бесплатно. Заплатить до тысячи рублей могли бы 20,8% опрошенных, а за любые деньги приобрести ее готовы 16,2%.

Исследование проводилось с 15 по 20 декабря 2020 года. На вопросы ответили девять тысяч жителей России.