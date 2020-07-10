Россияне перечислили раздражающие качества в коллегах

Россияне больше всего не любят, когда коллеги обманывают и лицемерят — таких 40%. Кроме того, сотрудникам не нравятся сплетни и интриги— 34%.

Помимо этого соотечественники плохо относятся, если другие не уважают чужой труд (33%). Кроме того, они негативно реагируют на непрофессионализм (32%) и безответственность (23%).

Менее раздражающими качествами коллег оказались конфликтность (20%), лень (15%), узкий кругозор (13%), непунктуальность (9%), плохие манеры (7%). А 5% респондентов не одобряют вредные привычки. В варианте «другое» 3% россиян чаще всего указывали, что работают в отличном коллективе без изъянов.

Исследование проводилось в июле. В ходе него специалисты опросили свыше 4,2 тысячи пользователей сервиса из разных регионов России, отметил сайт «Аргументы и факты». Участники опроса могли выбрать не более трех вариантов ответа.