Россияне перечислили наиболее интересные профессии
Россияне во время опроса «Работа.ру» рассказали, какие профессии они считают самыми интересными. Об этом написал RT.
По данным аналитиков сервиса, на первое место вышли профессии дизайнера и художника. Так ответили 33% респондентов.
Примерно 31% опрошенных заявили, что интересной является работа у артистов и музыкантов, а еще 31% назвали интересной профессию ученых и журналистов.
За профессию космонавта проголосовали 29% россиян, а за профессию IT-специалиста — 21%.
В топ-10 также вошли моряки, учителя, экологи, ветеринары, юристы и специалисты из сферы красоты — визажисты и парикмахеры.
В опросе приняли участие более трех тысяч человек из всех регионов России.