Россияне перечислили качества в коллегах, которые ценят больше всего

Россияне ценят в коллегах профессионализм и уважение к другим людям и их труду. Не последнюю роль играет ответственность человека и то, насколько он заинтересован в качестве выполняемой работы.

Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование, в котором выяснили наиболее ценные, по мнению жителей РФ, качества в сослуживцах. Его результаты опубликовал ТАСС.

Профессионализм возглавил этот рейтинг — его указали 47% респондентов. На втором месте оказалось уважение к другим людям и их труду — о нем сказали 40% участников опроса. Замкнула тройку самых важных качеств ответственность (34%).

Почти треть опрошенных (29%) высказались за помощь в трудных ситуациях. В топ-5 вошла и заинтересованность в качестве работы, о которой упомянули 28% респондентов.

Доброжелательность как необходимое качество отметили 22% россиян, а отзывчивость упомянули 19%. Еще 8% волнует гибкость коллег, 7% заявили о пунктуальности, а 6% важен предпринимательский склад ума.

Сервис провел исследование в июле 2020 года. В нем приняли участие свыше 4,4 тысячи пользователей старше 18 лет. Самыми раздражающими качествами в сослуживцах россияне признали обман, лицемерие и привычка сплетничать и интриговать.