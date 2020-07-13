Россияне перечислили качества в коллегах, которые ценят больше всего
Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование, в котором выяснили наиболее ценные, по мнению жителей РФ, качества в сослуживцах. Его результаты опубликовал ТАСС.
Профессионализм возглавил этот рейтинг — его указали 47% респондентов. На втором месте оказалось уважение к другим людям и их труду — о нем сказали 40% участников опроса. Замкнула тройку самых важных качеств ответственность (34%).
Почти треть опрошенных (29%) высказались за помощь в трудных ситуациях. В топ-5 вошла и заинтересованность в качестве работы, о которой упомянули 28% респондентов.
Доброжелательность как необходимое качество отметили 22% россиян, а отзывчивость упомянули 19%. Еще 8% волнует гибкость коллег, 7% заявили о пунктуальности, а 6% важен предпринимательский склад ума.
Сервис провел исследование в июле 2020 года. В нем приняли участие свыше 4,4 тысячи пользователей старше 18 лет. Самыми раздражающими качествами в сослуживцах россияне признали обман, лицемерие и привычка сплетничать и интриговать.