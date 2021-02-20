Россияне перечислили идеальных мужчин из литературы
Россиян попросили назвать идеальных мужчин из художественных произведений. На первом месте оказался Ретт Батлер из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».
По результатам опроса герой известного романа «Унесенные ветром» набрал 34% голосов. Второе место с 30% занял Мистер Дарси из книги Джейн Остин «Гордость и предубеждение». На третьей строчке расположился Грей из произведения Александра Грина «Алые паруса». Имя этого персонала упомянули 29,5% россиян, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу группы компаний «ЛитРес».
Еще в пятерку лидеров удалось попасть Шерлоку Холмсу из книг Артура Конан Дойля и Эрасту Фандорину из романов Бориса Акунина. Кроме того, участники опроса выделили Андрея Болконского из «Войны и мира», Мастера из «Мастера и Маргариты» и Владимира Дубровского из одноименного романа.
По словам 65%, из которых более 80% были женщинами, литература повлияла на их представление образа идеального мужчины. Исследование было приурочено к 23 Февраля. На вопросы отвечали более двух тысяч читателей сервиса MyBook.