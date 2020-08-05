Россияне перечислили главные причины увольнения с работы

Специалисты сервиса подбора персонала провели опрос среди россиян и выяснили, что они считают весомой причиной для увольнения. Более 30% граждан отказались дальше работать из-за того, что им не повысили зарплату.

«Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя к повышению зарплаты работников (множественный выбор). Еще 15% опрошенных отметили профессиональное выгорание и стресс на работе», — привело РИА «Новости» цитату из отчета сервиса «Работа.ру».

Кроме того, 13% россиян назвали поводом для увольнения отсутствие карьерного роста. Еще 10% жителей рассказали, что уйти с должности можно, чтобы начать работать ближе к дому. Также 7% опрошенных рассказали, что увольнение необходимо, чтобы уделять больше времени близким. По 4% респондентов отметили, что причиной могут быть конфликты или переезд.

Во время поиска вакансий 54% россиян смотрят не только на зарплату, но и рабочий график. На удаленность компании от дома смотрят 44% респондентов. Надежность организации волнует 36% жителей, а 34% — смотрят на позитивные отзывы других работников. Еще 31% опрошенных подчеркнули, что ищут должности с возможностью обучения и карьерного роста. Для 17% россиян важно, чтобы уровень зарплаты был выше, чем предыдущий.