Россияне озвучили желаемый размер пенсии

Специалисты финансовой онлайн-платформы провели опрос и выяснили, какую пенсию хотели бы получать россияне. Большинство участников назвали сумму не ниже 45 тысяч рублей. Таких ответов набралось 46,6%.

Согласно опросу Webbankir, пенсию не ниже 45 тысяч рублей хотели бы получать 46,6% россиян. Еще 29,1% назвали желаемой суммой 30 тысяч рублей, пишет РИА «Новости». При этом размер пенсии более 45 тысяч рублей озвучили 22,1% респондентов. Выплаты в пределах 25 тысяч рублей могут быть достаточными лишь для 1% участников исследования.

Среди жителей Москвы пенсию в пределах 45 тысяч рублей хотели бы 44%. Еще 38,5% опрошенных заявили, что выплаты должны быть больше этой суммы. При этом 52,3% людей рассказали, что в реальности планируют или уже получают пенсию около 15 тысяч рублей. На более высокую пенсию до 30 тысяч надеется каждый пятый респондент. На сумму до 45 тысяч рублей рассчитывают 4,3%, а еще более высокую пенсию хотят получать 4,3% россиян.

Опрос финансовой онлайн-платформы проводился в ноябре 2020 года. На вопросы отвечали 1,5 тысячи россиян из разных регионов.