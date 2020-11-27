Россияне озвучили свои ожидания о размере пенсии для комфортной старости

Работающие россияне приняли участие в опросе на тему того, сколько им нужно денег для комфортной жизни на пенсии. Самые большие запросы оказались у финансистов, программистов и строителей.

Исследование провели сервис по подбору персонала «Работу.ру» и российский негосударственный пенсионный фонд (НПФ) Сбербанка. Результаты оказались в распоряжении РБК.

Большинство занятых в сфере программирования, финансов и строительства сказали, что после выхода на пенсию хотели бы ежемесячно получать более 100 тысяч рублей. Такого мнения придерживаются 23% работников сферы IТ, 22% финансистов и 20% строителей.

Запросы у учителей, медиков, сотрудников ресторанов и кафе оказались скромнее. Большинство из них согласны на 40-50 тысяч рублей. Такие же цифры назвали 23% поваров и официантов, 19% занятых в области транспорта и логистики. Каждый пятый работник производства в старости хотел бы получать около 30-40 тысяч в месяц.

«Любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60–65 лет», — резюмировал генеральный директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий.

Недавно стало известно о принятии в Госдуме закона о заморозке накопительной части пенсий до конца 2023 года.