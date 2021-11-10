Россияне ответили, кто в семье должен уходить в декрет

Опрос, проведенный специалистами сервиса «Работа.ру», показал отношение россиян к декретному отпуску. Результатами исследования поделился RT.

Почти половина опрошенных — 47% — считают, что в отпуск по уходу за ребенком могут уходить как женщины, так и мужчины. Респонденты считают, что этот вопрос должен решаться в каждой семье индивидуально.

Еще 38% уверены, что в декрет должны уходить только женщины. А 14% опрошенных отметили, что в декрет должен уходить тот из родителей, кто зарабатывает меньше.