Россияне оценили необходимость Дня народного единства для страны | 360°

Общество 03 ноября 2022, 00:41 Россияне оценили необходимость Дня народного единства для страны ФОМ: 72% респондентов считают, что России нужен День народного единства РИА "Новости"

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Большинство россиян считают День народного единства нужным праздником. Как показал опрос фонда «Общественное мнение», таких 72%. Около 16% респондентов ответили, что в таком празднике нет необходимости.

Чаще всего ответившие положительно говорили, что 4 ноября — это «напоминание, что мы единый народ» и возможность поднять патриотический настрой. Другие считают этот день просто выходным, «поводом отдохнуть».

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Также сотрудники фонда спросили у людей, какие они испытывают эмоции, когда слышат слово «Россия». Больше половины опрошенных — 59% — испытывают чувство гордости. Следующие чувства в рейтинге — надежда и безопасность. Так ответили 37% и 25% респондентов соответственно. Также часто люди называли спокойствие (20%), тревогу (17%) и радость (12%).

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На вопрос о том, как влияет разнообразие национальностей в составе населения страны, 66% граждан ответили, что многоначиональность приносит больше пользы России, чем вреда. 17% респондентов придерживаются обратного мнения.

Опрос провели в 53 регионах РФ среди 1500 человек.